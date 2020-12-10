Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на €100 млн и €35 млн соответственно

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции наложила штрафы на компании Google и Amazon в размере €100 млн и €35 млн соответственно за несоблюдение законодательства по файлам cookie ("куки", небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя). Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в четверг на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что компании размещали файлы cookie на компьютерах пользователей без предварительного уведомления и получения согласия.