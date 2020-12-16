Правительство Австрии представило набор новых мер борьбы с терроризмом

БАКУ/Trend/ - Правительство Австрии представило в среду набор новых мер борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он предусматривает возможность электронной слежки за осужденными по террористическим статьям преступниками и борьбу с распространением радикальной идеологии. Проект передадут 18 декабря на экспертное освидетельствование перед его поступлением в парламент.

"Мы введем реестр террористов, который должен гарантировать безопасность того, чтобы осужденные за терроризм преступники не могли претендовать на работу в учреждениях критической инфраструктуры <...>. Чтобы этой группе людей было невозможно на законных основаниях приобрести оружие в нашей стране", - сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.