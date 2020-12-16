Франция начнет первую фазу вакцинации в конце декабря

Французские власти намерены начать первую фазу программы вакцинации в последнюю неделю декабря. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил в среду, выступая в Национальном собрании на слушаниях, посвященных проблемам вакцинации французского населения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие дни, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) должно принять решение по использованию вакцин. Мы рассчитываем, что в последнюю неделю декабря мы сможем начать первую фазу вакцинации во Франции, если для этого сложатся необходимые условия", - сказал премьер.

"В начале января меры в рамках первой фазы будут расширены", - подчеркнул Кастекс. Он уточнил, что в ходе первой фазы будет вакцинировано порядка 1 млн человек, подвергающихся наибольшей опасности заболеть COVID-19. "Первая фаза продлится от 6 до 8 недель, так как необходимо соблюдать 21 день между первой и второй прививкой", - уточнил он.

"В ходе второй фазы будет вакцинировано порядка 14 млн человек <...> "В конце весны во Франции начнется третья фаза вакцинации, которая будет касаться остальной части населения", - сообщил премьер.

Согласно его данным, Франция "заказала 200 млн доз для вакцинации 5 млн человек с учетом того, что необходимо будет делать во две прививки".