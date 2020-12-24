Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit

ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заверила, что за соглашение "стоило сражаться", и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".