Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit
ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала в четверг на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она заверила, что за соглашение "стоило сражаться", и что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.
В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.
В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".