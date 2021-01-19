Власти ФРГ намерены продлить карантин до 15 февраля

Правительство Германии намерено продлить действующий в стране карантин как минимум до 15 февраля и ужесточить его. Об этом сообщила во вторник газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, власти планируют обязать носить повсеместно в стране в магазинах и общественном транспорте респираторные маски класса FFP2 или одноразовые медицинские маски.

Совещание Меркель с премьер-министрами земель начнется во вторник в 16:00.