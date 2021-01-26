Более 6,5 млн британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19
Уже более 6,5 млн человек в Великобритании прошли первую фазу вакцинации, сообщил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются: более 6,5 млн человек уже получили первую дозу (вакцины - ИФ)", - написал Джонсон в твиттере.
При этом он поблагодарил "всех, кто внес вклад в это значительное достижение".
"Вместе мы победим вирус", - заявил Джонсон.
В четверг на прошлой неделе британский премьер сообщил о 5 млн вакцинированных.
Согласно данным статистического сайта Worlometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек, 98,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели более 1,6 млн человек.
Лента новостей
Из-под завалов разрушенного дома в Хырдалане извлечено тело одного человека (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Помощник Президента Азербайджана рассказал о построении региональной безопасности в интервью Atlantic Council (ВИДЕО)
При восстановлении освобожденных территорий будут учитываться природно-климатические условия и профиль каждого экономического района
Первый азербайджанский фотограф, подполковник Алигули Мирза Каджар: родился в Шуше, погиб в русско-японской войне (ФОТО)
До 2025 года в Азербайджане будут улучшены жилищные условия семей шехидов, ветеранов войны и инвалидов Чернобыльской АЭС
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе
Президент Ильхам Алиев: Мы будем очень рады видеть иранские компании среди компаний, которые будут участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий
Президент Ильхам Алиев: Новые возможности, связанные с новой ситуацией в регионе, открывают широкие двери для сотрудничества
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство
Первый вице-президент Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана
Исфар Сарабский выпустил первый сингл, записанный в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group (ВИДЕО)