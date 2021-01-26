ВОЗ призывает страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин

Странам нужно сфокусироваться на равных поставках вакцин от коронавируса, а не на двусторонних сделках. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Trend.

"Сейчас первые вакцины начинают развертываться, и надежда на равный доступ для стран оказывается под серьезным риском, - сказала она. - ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам COVAX, а не двусторонним сделкам".

Вуйнович заявила, что соблюдение социальных и медицинских мер борьбы с коронавирусом необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации.

Она подчеркнула, что сама по себе вакцинация не является панацеей, способной полностью остановить пандемию, но она "снизит бремя болезней и спасет множество жизней". "Для всеобщего охвата вакцинацией потребуется время, всестороннее планирование, а также признание и спрос со стороны общества. Пока все не будут защищены с помощью вакцинации, мы должны придерживаться всех известных медицинских и социальных мер, установленных в каждой стране для борьбы с инфекцией", - отметила Вуйнович.