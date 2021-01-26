Премьер-министр Италии подал в отставку

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Об этом сообщил во вторник телеканал Rainews24 из президентского Квиринальского дворца, где состоялась встреча Конте с главой государства Серджо Маттареллой. Официального заявления пресс-службы президента пока не распространялось, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До встречи с Маттареллой Конте провел заседание Совмина, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост.

Такое решение продиктовано утратой правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.