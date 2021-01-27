В Амстердаме вновь прошли протесты

Незаконные акции протеста вновь прошли в Амстердаме, однако полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, вечером в одном из районов города собралась достаточно большая группа людей, которая начала закидывать полицию камнями и петардами. Однако на помощь правоохранительным органам пришли подразделения спецназа, которые быстро разогнали толпу. Несколько человек были задержаны.

Проблемы также наблюдались в Роттердаме. Здесь были задержаны 33 человека за вандализм, отказ подчиняться требованиям полицейских или отсутствие удостоверения личности.

"Во многих других городах ситуация гораздо более спокойная, чем вчера", - отметил глава полиции Нидерландов Виллем Вулленерс, в интервью НТК. По его словам, в ряде населенных пунктов перед комендантским часом на улицу вышли люди, в частности, группы футбольных фанатов, чтобы помочь правоохранительным органам предотвратить беспорядки.