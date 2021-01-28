ЕС исключил Японию из списка стран для поэтапного открытия границ

ЕС сократил до шести число стран для поэтапного открытия границ, исключив из него Японию. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 28 января страны сообщества должны поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов следующих стран: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда", - говорится в документе.

В список также условно включен Китай, однако с ним границы будут оставаться полностью закрытыми до тех пор, пока Пекин не согласится открыть свои внешние границы для Евросоюза. Последняя редакция этого списка была утверждена Советом ЕС 17 декабря.

Таким образом, с 30 июня, когда этот список был принят впервые, он сократился более чем двое - с 14 государств. Китай остается условным членом этого списка с самой первой редакции, не торопясь открываться для Европы.

Документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению с 1 июля открыть или не открывать границы с любыми странами из "белого списка", но не должны открываться для государств, не входящих в данный список.