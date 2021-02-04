В США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии

Президент США Джо Байден объявит о начале обзора находящихся за рубежом американских сил и замораживании передислокации военнослужащих в Германии в связи с этим. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

По его словам, Байден в Госдепартаменте во время речи, посвященной основным направлениям внешней политики страны, "объявит о том, что министр [обороны Ллойд] Остин проведет обзор дислоцированных по всему миру американских сил, в ходе которого будет заморожена передислокация войск [США] в Германии".