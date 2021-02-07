Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации
Великобритания не планирует вводить паспорта вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил министр по делам вакцинации Надхим Захави в эфире телеканала Sky News.
«Мы определенно не собираемся вводить его (паспорт вакцинации) в рамках программы внедрения вакцины», — заявил Захави.
Он добавил, что жители страны смогут получить документы о прохождении вакцинации у врача, если они понадобятся для поездок в другие страны.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Германии изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.
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