В Великобритании впервые с октября выявили менее 8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 7 434, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации, за последние 24 часа умерли 290 инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу власти сообщили о 345 летальных исходах среди заразившихся, при этом в последние семь дней в среднем в стране отмечается менее 350 случаев смерти за сутки (на 32% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 122,7 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 12 февраля превысило 135 тыс.

За последние семь дней в стране выявлялось около 9 тыс. случаев заражения в сутки. Темпы распространения инфекции снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными у 4,17 млн человек.