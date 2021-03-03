Президент Словакии выразила недовольство приобретением российской вакцины от коронавируса

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила неудовольствие решением премьер-министра страны Игоря Матовича приобрести для использования в республике российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" без ее предварительной регистрации в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Применение [в Словакии по решению премьера] российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха, - отметила она. - Это можно воспринимать скорее как отказ от принятых в медицине правил, гарантирующих наивысшие стандарты безопасности для граждан".