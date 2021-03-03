В Италии заявили, что обнаружили мутацию коронавируса, которая не поддается вакцинам

Новая мутация коронавируса - нигерийский штамм - обнаружен на севере Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Заявивший о его обнаружении президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо считает, что имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.

"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", - приводит слова эксперта агентство. При этом подробностей об особенностях штамма не приводится.

В районе Брешии, достаточно затронутой пандемией весной прошлого года, опять растет число заражений, что ведет к ужесточению карантинных мер.