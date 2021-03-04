В Германии продлили карантин до 28 марта

Карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, но при этом власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях - такие шаги увязаны с конкретными статистическими критериями распространения коронавируса. Подробности рассказала в среду вечером на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад", - сказала она. "Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году", - добавила канцлер.

В качестве первого шага планируется уже с 8 марта открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. С 22 марта не исключается частичное открытие ресторанов, кинотеатров и магазинов розничной торговли. Это будет возможно только при соблюдении строгих гигиенических правил.