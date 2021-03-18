В Европейском бюро ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски

Европа 18 марта 2021 15:26 (UTC+04:00)
В Европейском бюро ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что преимущества вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, остановленной в ряде стран после появления информации об образовании тромбов у привившихся, превышают риски. Об этом сообщил в четверг директор бюро Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы не знаем, были ли некоторые или все условия вызваны вакциной или другими случайными факторами. ВОЗ проводит оценку последних данных по безопасности, и после их завершения результаты будут обнародованы. Однако на данный момент преимущества вакцины AstraZeneca намного перевешивают ее риски, и ее следует использовать для спасения жизней", - отметил он.

Ряд стран Европы временно приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности на основании сообщений о нарушениях свертывания крови у привившихся. "Выявление, расследование и оценка этих случаев свидетельствует о наличии надежных механизмов надзора и регулирования. В кампаниях вакцинации обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах. Это необязательно означает, что случаи связаны с вакцинацией", - подчеркнул Клюге.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановил использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.

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