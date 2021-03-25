МВД Франции ввело запрет собираться группами более шести человек

Министерство внутренних дел Франции ввело в связи с продолжающейся пандемией запрет собираться вне помещений группами более шести человек. Об этом ведомство сообщило в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно Agence France-Presse, соответствующую телеграмму глава МВД Жеральд Дарманен направил полицейским префектам во вторник.

В распоряжении подчеркивается, что запрет касается не только тех 16 департаментов, в которых на прошлой неделе был введен карантин, а всей территории Франции.