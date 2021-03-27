В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии продлили до 11 апреля

Европа 27 марта 2021 00:44 (UTC+04:00)
В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии продлили до 11 апреля

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии продлила до 11 апреля действующий в республике с 5 октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии, срок которого завершался 28 марта. Процесс голосования в пятницу транслировали местные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За продление режима ЧС проголосовали 53 из 103 присутствовавших на заседании депутатов. Против высказались 34 парламентария.

Между тем депутаты отказались поддержать просьбу правительства, настаивавшего на продлении режима ЧС на 30 дней, до 27 апреля. Против этого выступили партии оппозиции. Кабмин не располагает большинством голосов в 200-мандатной нижней палате высшего законодательного органа.

Эпидемиологическая обстановка в Чехии остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. За последние две недели страна в пересчете на число жителей переместилась в сообществе на второе место по новым случаям инфицирования коронавирусом, уступив первенство Эстонии.

Медики выявили в Чехии за прошедшие сутки 7 853 случая заражения коронавирусом. В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии составило 1 503 307, а число умерших с обнаруженным коронавирусом достигло 25 639.

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