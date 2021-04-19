Макрон пообещал создать 8 тыс. дополнительных мест в тюрьмах Франции

Европа 19 апреля 2021 00:25 (UTC+04:00)
Макрон пообещал создать 8 тыс. дополнительных мест в тюрьмах Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен до конца своего президентского мандата создать еще 8 тыс. дополнительных мест в тюрьмах страны, которые считаются одними из самых населенных в Европе. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже организовали 7 тыс. дополнительных мест, и я выполню обещание создать 15 тыс. [за время своего пятилетнего мандата]. Позже мы создадим еще 8 тыс. - на этой неделе правительство представит план действий и определит, где их можно будет создать", - заявил Макрон. При этом он призвал "не предаваться типично французской болезни" и не говорить, что "было сделано недостаточно", когда в действительности прикладываются "беспрецедентные усилия".

Также глава государства пообещал, что выполнит данное им ранее обещание создать дополнительно 10 тыс. рабочих мест в правоохранительных органах. Он отметил, что уже удалось рекрутировать 6,2 тыс. полицейских и жандармов и с этого года появятся еще 2 тыс. новых мест. Макрон добавил, что будет создан полицейский резерв в 30 тыс. сотрудников, резерв жандармерии будет увеличен с 30 до 50 тыс. человек. По его словам, до конца его срока будет завершено обновление 50% полицейской техники и оборудования, также претерпит изменения униформа.

"Это означает, что французы будут чаще встречать людей в форме на улицах в 2022 году, чем в 2017 году. Это успокаивает людей и отпугивает преступников", - считает он.

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