Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране

Эпидемическая ситуация во Франции улучшается и пик третьей волны коронавируса в стране пройден.

Об этом заявил в четверг французский премьер-министр Жан Кастекс, выступая на еженедельной пресс-конференции, посвященной борьбе с эпидемией в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Санитарная ситуация улучшается. Можно считать, что пик третьей волны эпидемии во Франции пройден", - подчеркнул премьер-министр. "В течение уже 10 дней мы отмечаем снижение уровня заражения населения коронавирусом. Число ежедневно заболевающих снизилось на 17% за одну неделю и находится в настоящее время на уровне несколько выше 30 тыс. человек в день", - сказал Кастекс.

Он отметил, что "в почти восьми десятках департаментов страны наблюдается подобное снижение уровня эпидемии". "Более интенсивно это происходит в столичном регионе Иль-де-Франс, О-де-Франс (северная часть страны - прим. ТАСС), Приморские Альпы (юго-восток - прим. ТАСС), где ранее вирус распространялся особенно сильно, но мы приняли дополнительные контрмеры с 20 марта", - отметил премьер-министр. Он особо подчеркнул, что в настоящее время "показатель помещения людей в реанимацию вышел на плато и лишь немного изменяется".

Премьер также сообщил об усилении контроля за прибывающими из стран с повышенным риском распространения коронавируса, в том числе из Индии. "Мы усиливаем контроль для прибывающих <...> из Бразилии, Чили, Южной Африки и Индии", - заявил премьер. Он уточнил, что это связано с высоким риском распространения бразильского и других привозных штаммов коронавируса.

Глава правительства уточнил, что путешественники из этих стран будут обязаны проходить тест на коронавирус перед полетом и по прибытии во Францию. По прибытии они также должны будут провести семь дней на карантине.