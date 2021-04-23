В пригороде Парижа злоумышленник зарезал сотрудницу полиции

Злоумышленник в пятницу напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа. Как сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), инцидент произошел около 14:20 по парижскому времени. По информации агентства, от полученных ран сотрудница полиции умерла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее коллегам удалось нейтрализовать злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Он умер от ран, полученных во время задержания, сообщили представители МВД Франции.

По сведениям правоохранителей, нападавший - уроженец Туниса. Как сообщили в Матиньонском дворце, на место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Мотивы преступника не приводятся.

На место происшествия также выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Как он сообщил у себя в Twitter, нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.