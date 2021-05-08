BioNTech готова допустить нарушение патентных прав на вакцину до конца пандемии

Компания BioNTech намерена временно отказаться от защиты патентных прав в отношении разработанной ею вместе с американской Pfizer вакцины от COVID-19. Об этом сообщила в субботу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации издания, BioNTech до конца пандемии коронавируса не будет предпринимать каких-либо юридических шагов против возможных "имитаторов". До сих пор руководство компании в Майнце выступало против отмены прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.

Такую идею отвергло и правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель. Оно считает, что это грозит подорвать систему коммерческих исследований в ЕС.

На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на вакцины, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет BioNTech, входящая в консорциум с Pfizer, в Швеции - фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.