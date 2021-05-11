Президент Болгарии распустил парламент и назначил новые выборы

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания (парламента) и проведении парламентских выборов 11 июля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года", - говорится в сообщении.

Президент Болгарии также подписал указ о назначении с 12 мая технического правительства, которому предстоит управлять страной вплоть до проведения новых выборов в 46-е Народное собрание. Премьер-министром технического кабинета министров назначен бывший секретарь главы государства по вопросам безопасности и обороны Стефан Янев.

Официальная церемония представления технического правительства Болгарии пройдет 12 мая, тогда же президент Румен Радев представит приоритеты в его работе.

45-е Народное собрание Болгарии было выбрано 4 апреля, но так и не смогло договориться о формировании нового правительства страны. Сначала попытку составить правительство предприняла победившая на выборах партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил, но не получила поддержку парламентского большинства. Отказалась от права предложить свой кабинет министров новая политическая партия "Есть такой народ". Коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" также вынужденно вернула президенту свой мандат.

В связи с невозможностью сформировать правительство президент Болгарии принял решение распустить парламент и назначить технический кабинет министров.