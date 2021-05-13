Американский и швейцарский альпинисты погибли при восхождении на Эверест

Американский и швейцарский альпинисты погибли, совершая восхождение на гору Эверест. Об этом в четверг сообщило Agence France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, швейцарец умер от истощения на вершине горы. Американец добрался до участка "ступень Хиллари" и погиб от истощения и офтальмии.

Глава туроператора Чханг Дава Шерпа на своей странице в Instagram выразил соболезнования семьям погибших. "Мы направили двух шерп с кислородом и припасами дополнительно, к сожалению, шерпы не смогли спасти его [швейцарского альпиниста], - написал он. - Благодаря обеспечению кислородом и дополнительной поддержке шерп он [американец] в сохранности достиг Южного седла, <...> но скоропостижно скончался".

Как уточняет агентство, погодные условия на данный момент не позволяют забрать тела со склона, чтобы вернуть их на родину.

Власти Непала в этом году отменили ограничения на восхождения на Эверест в весенний альпинистский сезон (апрель - май) и выдали 394 разрешений на покорение этого пика командами альпинистов из разных стран.