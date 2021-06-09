Франция отменила обязательный тест на COVID-19 для приезжающих из ЕС

Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста.

"Начиная с 9 июня поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", - говорится в сообщении французского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС

В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится.

Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Во Францию смогут приехать прошедшую вакцинацию граждане этих стран, но им, несмотря на прививку, придется предоставить тест на коронавирус. Речь идет о препаратах, одобренных европейским регулятором EMA.

Следующий этап смягчения ограничений наступит 30 июня, когда будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года.