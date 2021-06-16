Coca-Cola после падения акций ответила на поступок Роналду на пресс-конференции

Компания Coca-Cola ("Кока-кола") заявила, что каждый имеет право выбирать свой напиток, после того как футболист сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции на чемпионате Европы убрал бутылки с газировкой. Заявление компании приводит портал Yahoo ("Яху"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За день до матча первого тура чемпионата Европы против венгров (3:0) португальский нападающий, выступая на пресс-конференции, переместил от себя бутылки Coca-Cola и призвал людей выбирать воду. После действий Роналду курс акций компании просел на 0,7%, но до конца дня отыграл падение. Позднее некоторые СМИ оценили убытки Coca-Cola Company в $4 млрд и связали это с жестом футболиста.

"Каждый имеет право на свои предпочтения по выбору напитка. У всех людей есть свои вкусы и потребности", - заявили в Coca-Cola.

Coca-Cola является официальным спонсором чемпионата Европы по футболу. Турнир завершится 11 июля.