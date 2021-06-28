В Германии сообщили, что пока не будут считать вакцинированными привившихся "Спутником V"
Германия пока не будет признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским "Спутником V", поскольку препарат еще не допущен для использования в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Минздрава ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", - подчеркнул он.
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.