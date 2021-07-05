Глава Минздрава Франции заявил об усилении распространения штамма коронавируса "дельта"

Распространение коронавируса усилилось во Франции за последние пять дней из-за индийского штамма, получившего название "дельта". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава Минздрава Франции Оливье Веран.

"В течение последних пяти дней распространение вируса не снижается, а только усиливается. Это связано с очень заразным вариантом "дельта", - написал он в своем Twitter.

Согласно данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них 2,5 тыс. отмечены за последние 24 часа. От последствий инфицирования с начала пандемии в республике умерли более 111 тыс. человек.