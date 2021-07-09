Британский министр предостерег итальянских фанатов от попыток добраться на финал Евро
Министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс порекомендовал итальянским футбольным болельщикам отказаться от попыток добраться на финал чемпионата Европы, который состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом он заявил в пятницу в эфире радио Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Этого "делать не следует", отметил Шэппс. "Их просто никуда не пустят", - сказал он.
Вследствие карантинных мер "отменены многие чартерные и прямые рейсы в Великобританию", проинформировал министр.
Как сообщила ранее газета Daily Telegraph, Лондон и УЕФА достигли договоренности разрешить в порядке исключения присутствие на "Уэмбли" 1 тыс. болельщиков из Италии без необходимости самоизоляции в течение 10 дней. Стоимость билетов, распределенных Федерацией футбола Италии, составляет 525 фунтов стерлингов (723 доллара). В то же время, как напоминает издание, британским фанатам был фактически запрещен въезд в Рим на встречу сборных Англии и Украины в 1/4 финала чемпионата Европы.
Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля на "Уэмбли" сыграют с итальянцами. Встреча начнется в 22:00. Матч за третье место на турнире не предусмотрен, сборные Дании и Испании стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.