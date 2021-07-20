Во Франции началась четвертая волна коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце официальный представитель правительства Габриэль Атталь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов", - сказал он. "За неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования", - добавил Атталь. По его словам, "в 80% случаев заражения речь идет о варианте "дельта", который не обошел стороной ни один регион Франции".

Представитель правительства отметил, что "санитарная ситуация в южном департаменте Восточные Пиренеи продолжает ухудшаться". Согласно данным, приведенным Атталем, "в настоящий момент интенсивность распространения вируса составляет 345 случаев заражения на 100 тыс. жителей". В этом департаменте, добавил он, бары и рестораны теперь должны закрываться не позднее 23:00 по местному времени (00:00 мск).

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования умерли свыше 111 тыс. человек. По информации министерства здравоохранения республики, первую дозу вакцины получили более 36 млн человек.

Законопроект об усилении борьбы с COVID-19

Правительство Франции одобрило проект закона об ужесточении мер борьбы с COVID-19, который будет внесен в парламент в ближайшие дни, добавил Атталь.

"Совет министров одобрил законопроект, направленный на усиление мер борьбы с коронавирусом", - сказал Атталь. Он уточнил, что проект, в частности, предполагает введение во Франции санитарного пропуска (справка о вакцинации или справка об отрицательном результате теста на коронавирус) для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев. Документ также предусматривает обязательную вакцинацию медицинских работников.

Согласно законопроекту, как подчеркнул Атталь, "при положительном результате теста на COVID-19 вводится обязательный 10-дневный карантин". "Его соблюдение будет регулярно проверяться полицией с 23:00 до 08:00 по парижскому времени", - предупредил представитель кабмина.

Он отметил, что "полиция также будет проверять наличие санитарных пропусков при посещении баров, ресторанов, торговых центров, театров и концертных залов". Первый штраф в случае нарушения составит €1,5 тыс. для физического лица. В случае рецидива он может увеличиться до €9 тыс. Для юридического лица штраф может составить €45 тыс. Наиболее тяжкие нарушения могут караться годом тюрьмы.

Ожидается, что внеочередная сессия французского парламента откроется уже 21 июля. На ней будет рассмотрен законопроект, подготовленный правительством, чтобы сдержать распространение штамма "дельта".