Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем

Европа 23 июля 2021 01:38 (UTC+04:00)
Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем

По меньшей мере, пять из шести имеющихся в составе британского Королевского флота эсминцев класса Type 45 не могут выйти на задание в море из-за технического состояния, текущего ремонта, обслуживания и проводимой модернизации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил министр оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Куин.

Четыре корабля этого класса – HMS Daring, HMS Duncan, HMS Dragon, HMS Dauntless, которые находятся на различных стадиях ремонта и модификации, не могут выйти в поход.

Еще у одного эсминца – HMS Diamond в июле возникли технические проблемы с двигательной установкой во время сопровождения британской авианосной группы во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье. В результате этот эсминец, который должен был обеспечивать противовоздушную оборону авианосной ударной группы, не смог пойти в дальнее плавание через Индийский океан на Дальний Восток с авианосцем. Вместо этого он остался для ремонта на военно-морской базе Суда-Бэй на греческом острове Крит. Единственным эсминцем, который находится в строю, является HMS Defender.

Британский эсминец Defender с 14 июня по 2 июля заходил в Черное море. 23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

В основной боевой состав британского Королевского ВМФ входят два авианосца, шесть эсминцев, 13 фрегатов, семь ударных атомных подводных лодок и четыре стратегические атомные подводные лодки, несущие межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат
Оказываемая Движением неприсоединения Азербайджану поддержка достаточно важна - депутат
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Интересы США и Китая в вопросе КНДР во многом совпадают - Госдеп США 01:57
Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем Европа 01:38
США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре США 01:15
В Италии в августе непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия Европа 00:41
США обсуждают с Ираком вопрос присутствия американских сил в этой стране Арабские страны 00:17
BioNTech выделит €1 млн пострадавшим от наводнения в Германии Европа 22 июля 23:56
США используют все имеющиеся у них инструменты для защиты от хакеров из КНР ИКТ 22 июля 23:28
Азербайджан рассматривает продовольственную безопасность как стратегический приоритет - ФАО Бизнес 22 июля 23:09
Бакинский порт играет важную роль в транспортировке грузов между странами Европы и ЦА - гендиректор Транспорт 22 июля 22:48
Казахстанские военные медики прошли миротворческую подготовку у экспертов США Казахстан 22 июля 22:39
АМИ Trend отмечено Почетной грамотой Россотрудничества (ФОТО) Социум 22 июля 22:34
Свободная индустриальная зона в Кутаиси расширяется Бизнес 22 июля 22:08
Хорватия и Азербайджан планируют проведение очередного заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству – министр (Эксклюзив) Бизнес 22 июля 22:07
Работа над законопроектом "О медиа" завершается - Агентство развития медиа Азербайджана Общество 22 июля 21:37
Частный сектор Туркменистана планирует наладить производство геомембран и геотекстиля Туркменистан 22 июля 21:35
Мы открыты к предложениям - глава Агентства развития медиа Азербайджана Общество 22 июля 21:10
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гяндже с последствиями ракетных атак Армении (ФОТО) Политика 22 июля 21:00
В Баку состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня национальной печати (ФОТО) Общество 22 июля 20:47
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению Политика 22 июля 20:35
Глава МИД Азербайджана встретился с членами Нацассамблеи Франции (ФОТО) Политика 22 июля 20:26
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 июля 19:48
Кыргызский лоукостер будет осуществлять регулярные полеты в Батуми Транспорт 22 июля 19:47
В Азербайджане выявлены 212 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека Общество 22 июля 19:45
В Азербайджане названы победители конкурса среди журналистов (ВИДЕО) Общество 22 июля 19:39
Налоговая служба Азербайджана провела мониторинги в более чем 800 домах торжеств Общество 22 июля 19:24
Порты Турции приняли в июне около 4 тыс. судов Турция 22 июля 19:09
Минфин Азербайджана назвал объем профицита госбюджета в I полугодии Финансы 22 июля 19:07
В Азербайджане разоблачены должностные лица, фальсифицировавшие данные о прохождении вакцинации от COVID-19 Общество 22 июля 19:01
Свыше 60% расходов госбюджета Азербайджана в I полугодии пришлись на текущие затраты Финансы 22 июля 18:49
В Баку вынесен приговор 13 армянским террористам (ФОТО) Политика 22 июля 18:38
В Сараево пройдет мировая премьера азербайджанского фильма "Heartbreath " (ФОТО) Культура 22 июля 18:35
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации госимущества существенно возросли Финансы 22 июля 18:28
Руководители СМИ посетили Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 22 июля 18:02
В Азербайджане названы лауреаты высшей медиа-награды 2021 года Общество 22 июля 18:02
В Узбекистане наблюдается значительный рост производства автомобилей Транспорт 22 июля 17:59
Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности в Грузию более чем на 50% Турция 22 июля 17:54
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Турции Турция 22 июля 17:50
Сотрудники Trend.az и Day.Аz награждены Союзом театральных деятелей Азербайджана (ФОТО) Социум 22 июля 17:45
Грузия назвала объем экспорта овощей в I полугодии Бизнес 22 июля 17:44
SOFAZ в I полугодии сократил трансферы в госбюджет Финансы 22 июля 17:41
Россия уделяет особое внимание ситуации на азербайджано-армянской границе – Захарова Политика 22 июля 17:38
Хорватия и Азербайджан обсуждают новые проекты в сферах энергетики и ИТ - министр (Эксклюзив) Энергетика 22 июля 17:29
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойского олимпийского спорткомплекса (ФОТО) Политика 22 июля 17:24
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии Госналоговой службы превысили прогноз на четверть Финансы 22 июля 17:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тапгарагоюнлу в Геранбое (ФОТО) Политика 22 июля 17:17
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса Россия 22 июля 17:12
"Лукойл" ожидает сохранения цен на нефть на уровне $68-75 за баррель после решения ОПЕК+ Россия 22 июля 17:10
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Геранбое (ФОТО) Политика 22 июля 17:08
Суд Испании оставил под стражей британца, обвиняемого США во взломе аккаунтов Twitter Европа 22 июля 17:07
Президент Ильхам Алиев ознакомился с Нафталанским аэропортом (ФОТО) Политика 22 июля 17:05
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 22 июля 17:03
Освобожденное от оккупации село Алтынджа Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 22 июля 17:03
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию детсада-яслей на 200 мест в Нафталане (ФОТО) Политика 22 июля 17:02
Азербайджан увеличил импорт бобовых и зерновых культур из Турции Турция 22 июля 17:02
Производство рыбных продуктов в Туркменистане растет Бизнес 22 июля 16:59
Грузия увеличила экспорт орехов и фруктов почти на 70% Бизнес 22 июля 16:54
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нафталанского центрального санатория (ФОТО) Политика 22 июля 16:53
Обязательства Ziraat Bank Azerbaijan в I полугодии выросли более чем на треть Финансы 22 июля 16:48
Экспорт иранской нефти начался с терминала Джаск Экономика 22 июля 16:45
Премьер-министр Казахстана посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау Казахстан 22 июля 16:44
Представлен фильм о роли азербайджанских журналистов, операторов и фотографов в 44-дневной Отечественной войне (ВИДЕО) Социум 22 июля 16:44
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур превысил $4 млрд Турция 22 июля 16:43
В Азербайджане началась регистрация абитуриентов для участия в экзаменах по способностям Общество 22 июля 16:35
Приверженность принципам трехстороннего заявления - залог мира и стабильности в регионе - российский политолог Политика 22 июля 16:23
Azercell поздравляет представителей СМИ с Днем Национальной Прессы и Журналистики Общество 22 июля 16:15
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив) Энергетика 22 июля 16:06
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в городе Нафталан (ФОТО) Политика 22 июля 15:59
Минюст Азербайджана направит свыше 225 тыс. манатов на закупку ПК и оборудования Экономика 22 июля 15:57
Активы Ziraat Bank Azerbaijan в I полугодии выросли более чем на четверть Финансы 22 июля 15:53
В азербайджанских музеях проводятся "Дни открытых дверей" для журналистов Общество 22 июля 15:49
Twitter тестирует функцию отрицательной оценки комментариев США 22 июля 15:47
Лавров ожидает, что сессия сирийского Конституционного комитета вскоре состоится Россия 22 июля 15:44
Грузия намерена согласовать с МВФ новую программу финансовой помощи Финансы 22 июля 15:41
В России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 22 июля 15:40
Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля обсудит введение "зеленого стандарта" Израиль 22 июля 15:38
Аэропорт в Узбекистане закупит осветительные приборы Тендеры 22 июля 15:37
Азербайджан и Корея расширяют сотрудничество по внедрению Smart-технологий в сельское хозяйство Экономика 22 июля 15:36
Еще ряд участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО) Общество 22 июля 15:33
Визит Шарля Мишеля имеет большое значение для развития отношений между Азербайджаном и ЕС - украинский эксперт Политика 22 июля 15:31
Госинвестиции и политика поощрения способны повысить туристический потенциал стран Каспия Транспорт 22 июля 15:28
Прибыль дочернего банка турецкого Ziraat Bank в Азербайджане в I полугодии увеличилась Финансы 22 июля 15:14
ИВ Ярдымлинского района привлечет услуги по ремонту дорог Тендеры 22 июля 15:04
YARAT представляет экспозицию, посвященную Дню Военно-морского флота (ВИДЕО) Культура 22 июля 14:58
Азербайджанцы выступят на "Новой волне-2021" Звёздный мир 22 июля 14:51
Значительная часть расчетов в товарообороте Азербайджана пришлась на СКВ Финансы 22 июля 14:43
Азербайджан улучшил показатели скорости загрузок в интернете ИКТ 22 июля 14:36
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Дашкесане (ФОТО) Политика 22 июля 14:35
В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства Финансы 22 июля 14:25
Узбекско-российская телекоммуникационная компания закупит сборные металлические опоры Тендеры 22 июля 14:21
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Дашкесане с деятельностью Интегрированного регионального перерабатывающего комплекса «Човдар» ЗАО AzerGold (ФОТО) Политика 22 июля 14:19
Американская компания заинтересована в реализации проекта "Узбекнефтегаз GTL" Энергетика 22 июля 14:14
Агентство по развитию МСБ Азербайджана выдало ряду предпринимателей стартап-сертификаты Бизнес 22 июля 14:07
В Грузии назвали число партий, намеренных участвовать в выборах в органы местного самоуправления Грузия 22 июля 13:59
Освобожденное село Безирхана Кельбаджарского района (ВИДЕО) Общество 22 июля 13:57
Меркель выразила тревогу в связи с ростом числа заражений коронавирусом в ФРГ Европа 22 июля 13:52
Президент Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов в Дашкесане (ФОТО) Политика 22 июля 13:51
Президент Ильхам Алиев прибыл в Дашкесанский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 июля 13:46
Туркменистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 22 июля 13:35
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате розданы праздничные подарки по случаю Гурбан байрамы (ФОТО) Общество 22 июля 13:33
Завтра в Баку будет ветрено Общество 22 июля 13:22
Все новости