ЮНЕСКО лишит Стоунхендж статуса объекта всемирного наследия в случае постройки автотуннеля

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила власти Великобритании о том, что Стоунхендж может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия, если проект строительства автотуннеля рядом с древним каменным кольцом не пересмотрят. Соединенное Королевство может стать первой страной в мире, где почетного статуса будет лишено сразу два таких объекта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проект должен быть пересмотрен, чтобы обеспечить наилучший результат для сохранения выдающейся универсальной ценности этого объекта" - говорится в заявлении Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее ЮНЕСКО исключила из своего списка портовую часть Ливерпуля и исторический центр города, которые были туда внесены в 2004 году как символ эпохи бурного развития английской промышленности. Как пояснили в организации, причиной решения стали работы по переустройству города.