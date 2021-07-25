Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей

Новое наводнение из-за ливней началось на юге Бельгии, подтоплены несколько населенных пунктов, включая город Намюр - столицу региона Валлония, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего пострадал город Динан и ряд кварталов Намюра.

"В результате резкого подъема уровня воды в реке [Мёз] подтоплено несколько городских кварталов, уровень воды достигает 30 см. К счастью, речь идет только о материальном ущербе, пострадавших в городе нет", - сообщил бургомистр Динана Аксель Тиксон.

Аналогичная ситуация наблюдается ряде других населенных пунктах в районе Арденн.

Согласно последним данным, в результате наводнения 14-16 июля в Бельгии погибли 32 человека, все они опознаны, около 60 человек получили ранения и травмы. Десятки тысяч домов разрушены и повреждены, десятки населенных пунктов были лишены газа, электричества и водоснабжения. Наводнение уничтожило более 50 тыс. автомобилей.