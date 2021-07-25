Движение скоростных поездов остановилось к югу от Парижа из-за провала грунта
Провал грунта произошел в воскресенье рядом с железнодорожным вокзалом города Маси к югу от Парижа, что привело к повреждению путей и прекращению движения высокоскоростных поездов TGV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter спасательная служба региона Иль-де-Франс.
Пропавшим без вести числится как минимум один человек. На месте происшествия работают 30 спасателей.
Нарушение работы этой железнодорожной ветки приведет к отмене рейсов или задержке в пути около 70 скоростных экспрессов.
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