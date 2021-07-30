Минобороны Великобритании: Около побережья Омана атаковано израильское торговое судно

Министерство обороны Великобритании сообщило, что у побережья Омана в Аравийском море было атаковано торговое судно, принадлежащее Израилю. Как отмечает агентство Associated Press, другие подробности пока не публикуются, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Первоначальное сообщение об инциденте было опубликовано в новостной ленте британской военной компании United Kingdom Maritime Trade Operations. Согласно этому источнику, судно было атаковано вечером 29 июля к северо-востоку от оманского острова Масира (более 300 км к юго-востоку от Маската, столицы Омана). При этом выдвигалось предположение, что атака не связана с пиратством.

Власти Омана и командование 5-го флота ВМС США, патрулирующего указанный регион, данный инцидент не комментируют.