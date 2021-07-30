Британец и гражданин Румынии погибли при нападении на танкер Mercer Street

Двое членов экипажа японского танкера Mercer Street, который подвергся нападению в Аравийском море в ночь на пятницу, погибли. Как сообщила компания - оператор судна Zodiac Maritime, речь идет о гражданах Великобритании и Румынии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что, насколько нам известно, инцидент на борту Mercer Street 29 июля 2021 года привел к смерти двух членов экипажа - гражданина Румынии и гражданина Великобритании. У нас нет информации о том, что кто-либо еще пострадал", - говорится в сообщении компании.

Подробности инцидента, который предположительно связан с пиратством, не приводятся. В компании пояснили, что обстоятельства произошедшего выясняются, началось расследование.

Ранее портал британской компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности, сообщил, что экипаж танкера состоит из 27 человек, в их числе один россиянин, а также граждане Украины, Грузии, КНР и других стран.

По данным Морской торговой организации Соединенного Королевства, нападение на судно произошло около 23:40 четверга по всемирному координированному времени (02:40 пятницы). Судно находилось в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Как уточняют в Zodiac Maritime, принадлежащей израильскому предпринимателю Оялю Оферу, танкер-химовоз без груза следовал из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии.