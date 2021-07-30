Злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Париже на €2 млн

Драгоценности на сумму более €2 млн стали добычей вооруженных грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин в центре Париже. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, налет на ювелирный магазин Dinh Van совершили двое мужчин 30-летнего возраста. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, злоумышленники скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.

Ранее на этой неделе был совершен налет на ювелирный бутик Chaumet у Елисейских полей. Добычей преступников тогда также стали драгоценности общей стоимостью €2 млн.