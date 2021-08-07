В Греции тушат 154 пожара

Пожарные борются со 154 природными пожарами в Греции, где за последние сутки образовалось 98 очагов возгораний. Об этом сообщил в пятницу вечером на внеочередном брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий в кризисных ситуациях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня был еще более трудный день: продолжаются пожары на горе Парнита и в местечке Марафон. За последние 24 часа у нас возникло 98 новых пожаров, и сегодня силы гражданской защиты тушили 154 пожара на всей территории", - сказал Хардалиас. По его словам, наиболее опасные возгорания зарегистрированы в центральной области Аттика, на острове Эвбея, в области Илия (Элида). "Мы сегодня столкнулись с новым фронтом в районе Древней Олимпии, а также в областях Месиния, Мани, Толофона, Фокида, Фтиотида, Гревена и на острове Крит", - уточнил замминистра.

Он заверил, что власти мобилизовали все ресурсы для борьбы с пожарами. Замминистра выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в пятницу добровольца при тушении огня в местечке Иппократио Политиа в Аттике.