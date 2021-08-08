Сербия отправит на помощь Греции 13 пожарных машин и три вертолета

Сербия отправляет в Грецию для тушения природных пожаров 51 специалиста на 13 пожарных машинах и трех пожарных вертолетах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

"Министерство внутренних дел Республики Сербия в течение дня отправит 37 сотрудников Сектора по чрезвычайным ситуациям на 13 пожарных машинах, в то время как завтра в тушении пожара с воздуха будут задействованы 14 сотрудников вертолетного отряда на трех вертолетах", - говорится в сообщении. Министр внутренних дел Александар Вулин лично принял участие в церемонии отправки сербских специалистов в Грецию.

Ранее президент Сербии Александар Вучич предложил помощь Греции в тушении природных пожаров.

В Греции более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Это привело к возникновению многочисленных природных пожаров. В настоящий момент греческие пожарные борются со 154 природными пожарами, за последние сутки в стране образовалось 98 новых очагов возгораний.