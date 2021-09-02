Боррель: Потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана

Потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС проводящую в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что "исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС", финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре".