В Лондоне заявили, что партнерство Британии, США и Австралии не направлено против Франции

Новое партнерство Великобритании, США и Австралии для защиты интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, которое привело к срыву крупного соглашения о строительстве Францией подводных лодок для австралийских вооруженных сил, не направлено против Парижа. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно контракту, Франция обязалась поставить дизель-электрические субмарины. Я думаю, что австралийцы приняли решение в пользу атомных подлодок. Конечно, каждая страна вправе делать тот выбор, который соответствует интересам ее национальной безопасности. У нас нет никаких намерений противостоять Франции, которая является нашим ближайшим военным союзником в Европе", - сказал он.

Великобритания, США и Австралия объявили в среду о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUUKUS). В рамках этой инициативы Австралия в следующие 18 месяцев получит американские технологии создания атомных подводных лодок, строительство которых будет организовано в Аделаиде.

Вслед за этим премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна разрывает соглашение с Францией о строительстве подводных лодок. В 2016 году французская судостроительная корпорация DCNS стала победителем тендера на строительство нового подводного флота Австралии из 12 новых субмарин. Участниками тендера являлись также Германия и Япония. Это был крупнейший оборонный заказ в истории Австралии, который оценивался примерно в 40 млрд долларов США.