В Великобритании смягчают правила въезда из других стран

Власти Великобритании существенно смягчают правила въезда на территорию страны из других государств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу написал на своей странице в Twitter глава британского Минтранса Грант Шэппс.

Сообщается, что с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 по приезде в Англию из большинства стран мира.

Он подчеркнул, что снять часть ограничений Великобритании позволяет успех программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачены почти 90% жителей страны старше 16 лет.

Смягчение правил въезда в Великобританию не будет распространяться на людей, которые не привиты одобренными в стране вакцинами.

Таким образом, вводимые с октября послабления не коснутся большинства путешественников из тех стран, вакцины которых Лондон пока не признает, например России или Китая. При этом они будут распространяться на лиц, привитых в США и государствах Европы.