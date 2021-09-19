Глава МИД Франции обсудил ситуацию по подлокам с послами из США и Австралии
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял отозванных из США и Австралии послов Франции, чтобы обсудить с ними последствия кризиса в связи со срывом контракта по подлодкам, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.
«Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня принял послов Франции в Соединенных Штатах и Австралии после их отзыва для консультаций, чтобы обсудить с ними стратегические последствия нынешнего кризиса и выводы, которые следует из них сделать», — заявили в ведомстве.
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