Глава МИД Франции обсудил ситуацию по подлокам с послами из США и Австралии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял отозванных из США и Австралии послов Франции, чтобы обсудить с ними последствия кризиса в связи со срывом контракта по подлодкам, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня принял послов Франции в Соединенных Штатах и ​​Австралии после их отзыва для консультаций, чтобы обсудить с ними стратегические последствия нынешнего кризиса и выводы, которые следует из них сделать», — заявили в ведомстве.