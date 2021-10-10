В Италии более 80% граждан старше 12 лет завершили полный курс вакцинации от коронавируса
Как минимум 80,01% итальянцев старше 12 лет (более 43,2 млн человек) прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Власти Италии намеревались достичь цели вакцинировать 80% населения к концу сентября. Как минимум одну дозу прививки от коронавируса получили почти 85% лиц старше 12 лет. Темпы распространения вируса в стране снижаются, как и число госпитализированных с тяжелой формой коронавирусной инфекции.
В настоящее время в республике используются четыре вакцины от ковида: препараты от британско-шведской компании AstraZeneca, американской Johnson & Johnson, компаний Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.
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