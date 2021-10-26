В Испании началась большая распродажа жилья

Испанское агентство недвижимости Aliseda вывело на рынок купли-продажи более тысячи объектов жилой недвижимости, все они предлагаются по сниженным ценам. В большой распродаже участвуют залоговые квартиры в новостройках. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru.

По данным издания, начавшаяся недавно акция предусматривает реализацию жилья по цене от 23,6 тысячи евро — столько стоит самый дешевый лот — квартира в местечке Калера-и-Чосас в Толедо (столице автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча в центральной части Испании).

Самый дорогой объект из распродажи — двухэтажная квартира в Мадриде, которую оценили в 1,68 миллиона евро. Всего в подборке около ста квартир, выставленных на продажу по цене до 50 тысяч евро. Они расположены в Толедо, Гвадалахаре, Авиле, Валенсии и других регионах страны.