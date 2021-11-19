В ВОЗ призвали государства учитывать вопросы прав человека при введении локдаунов
Государства сами определяют меры реагирования на пандемию коронавируса, однако при этом необходимо учитывать воздействие этих шагов на права человека. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб, комментируя по просьбе журналистов действующий с 15 ноября в Австрии локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19, а также решение австрийского правительства о подготовке к введению в 2022 году обязательной вакцинации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Страны должны проявлять подход, основанный на оценке риска, чтобы пресечь передачу [инфекции]", - сказала Шаиб, добавив, что эту работу необходимо осуществлять, "базируясь на оценке собственной национальной эпидемиологической ситуации". Она дала отрицательный ответ на вопрос о том, должна ли вакцинация, с точки зрения ВОЗ, быть обязательной. Вместе с тем, по ее словам, "вопросы иммунизации решаются внутри национальной сферы, государства сами принимают решение" на этот счет.
Говоря о позиции ВОЗ относительно локдаунов, Шаиб пояснила: "Применение того, что называют селективным локдауном, в отношении специфической группы [людей], а не всех остальных групп, имеет определенные этические последствия и последствия для прав человека". "Все, действительно, зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране, но при этом нужно иметь в виду, что селективные локдауны окажут определенное влияние на этическую сторону и права человека", - сказала официальный представитель.
В этой связи ВОЗ рекомендует странам "продолжать предпринимать все возможные усилия для обеспечения наличия вакцин, доступных для всех групп, как это определено в национальной программе". "Очень важно, чтобы у людей был доступ к вакцинации", чтобы вакцинация "была разъяснена" и "поощрялась", резюмировала Шаиб.
В пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна из-за сложной ситуации с распространением коронавируса начинает подготовку в введению обязательной вакцинации от COVID-19. По его словам, такая мера должна быть осуществлена с февраля 2022 года. Шалленберг сообщил также, что с 22 ноября страна вводит общенациональный локдаун для всех жителей страны. Ранее австрийское правительство ввело с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19.