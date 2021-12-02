В Дании зафиксировали семь случаев инфицирования омикрон-штаммом

Семь случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса зарегистрировано в Дании. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Магнус Хеунике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Семь случаев инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Дании", - указал он. Кроме того, есть 16 эпизодов, где медики подозревают наличие нового варианта вируса. Окончательное заключение будет сделано после секвенирования генома.

Так как все случаи инфицирования связаны с поездками за рубеж, власти полностью останавливают все поездки в королевство из 10 африканских стран, а в целях снижения риска дальнейшего распространения инфекции для всех прибывающих из Дубая и Дохи вводится обязательное тестирование.

Всем гражданам старше 18 лет, прошедшим вакцинацию летом, в ближайшие месяцы предложат сделать ревакцинацию. Премьер-министр Метте Фредериксен обратилась ко всем пожилым с призывом сделать третью прививку против коронавируса. "Сегодня у нас к вам очень важное послание. Всех прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, всех уязвимых, медперсонал, работающий на переднем крае, всех вас, кто прошел вакцинацию прошлой зимой и этой весной очень, очень настоятельно призываю сделать третий укол", - заявила глава правительства.

Директор Агентства здравоохранения Сёрен Брустрём отметил, что на сегодняшний день главным оружием в борьбе с COVID-19 является вакцина. Полностью сейчас привиты уже 4,6 млн датских граждан (население страны составляет 5,83 млн человек), однако этого, по его словам, недостаточно. "Мы расширили программу вакцинации и включили в нее детей в возрасте 5-11 лет, что увеличивает число потенциально вакцинированных. Мы будем и дальше наращивать наши усилия по вакцинации", - заявил Брустрём. В связи с этим он обратился ко всем родителям, чтобы они как можно быстрее отвели своих детей на прививку. Он также призвал всех остальных в самое ближайшее время пройти ревакцинацию.

Число зарегистрированных случаев заражения за последние 24 часа в среду во второй половине дня составило 5 120, что является самым высоким показателем за время пандемии.