Во Франции количество новых случаев COVID-19 превысило 50 тыс.

Французские власти подтвердили 51,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки - это самое большое значение после пика второй волны, который пришелся на апрель 2021 года. Соответствующие данные приводит санитарно-медицинское агентство Sante publique France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу было зарегистрировано 49,8 тыс. случаев. При этом ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения Оливье Веран: по его словам, к воскресенью заболеваемость могла выйти на уровень весеннего пика третьей волны эпидемии. Он пришелся на апрель, тогда максимальный суточный прирост порой достигал 80 тыс. случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне - около 40 тыс. случаев.

Количество пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно увеличивается с конца октября и сейчас их насчитывается 11,3 тыс. человек, из них 2 тыс. - в реанимации. Сейчас пациенты с коронавирусом занимают 40% коечного фонда медучреждений страны. С начала эпидемии в марте 2020 года во Франции умерло 119,5 тыс. человек.

По данным Минздрава Франции, более 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 51 млн прошли полный курс. Более 10 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.