Франция пока не планирует вводить ПЦР-тесты для путешественников из ЕС
Власти Франции рассмотрят текущую ситуацию с распространением коронавируса на заседании национального Совета по обороне в пятницу, но пока нет планов по введению обязательного предъявления ПЦР-тестов для прибывающих из стран ЕС.
Об этом заявил в ночь на пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не планируем вводить ПЦР-тесты [для путешествий] между странами ЕС, но это необходимо для третьих стран", - отметил он.
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